Lidovec, socialista, národovec. Pro Evropský parlament není ideologie neslušným slovem

S 69 europoslanci z 22 zemí je čtvrtou nejsilnější skupinou Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE). Jak už název napovídá, jedná se o skupinu, která sdružuje liberální politické strany. Jejich hlavními idejemi jsou jednotný trh, vláda práva či podpora evropských hodnot. Dříve třetí nejsilnější skupina je domovskou frakcí pro hnutí ANO.

Ovšem právě budoucnost této skupiny je nejistá. Jak minulý týden uvedl týdeník Respekt, ALDE by mohla nahradit nová skupina, vznikající z iniciativy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Do ní by mohla vstoupit většina politických stran, které byly doposud organizovány právě v ALDE. ANO by tak muselo hledat novou skupinu, v níž by mohlo po volbách působit.

Počtem europoslanců je v pořadí další skupinou Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice (GUE/NGL). Jedná se o levicově zaměřenou skupinu, tvořenou 52 europoslanci ze 13 zemí. Sdružuje strany komunistické a socialistické ideologie. Česko v ní reprezentují tři zástupci z KSČM.

V Evropském parlamentu je dále zastoupena i politická skupina Zelení/Evropská svobodná aliance (Greens – EFA). Další frakce nese název Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD) - k ní patří například strana Nigela Farage, který prosazuje odchod Velké Británie z EU, nebo jediný zástupce Strany svobodných občanů.

Početně nejmenší skupina Evropa národů a svobody (ENF) sdružuje euroskeptické a nacionalistické politické strany. Blízko k této skupině má prozatím i české hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Podle jeho dřívějších vyjádření se pokusí spolupracovat s podobně nacionálně orientovanými politickými stranami. Je tak možné, že právě europoslanci SPD by mohli nakonec působit v ENF.

Otázkou stále zůstává, kam se po případných úspěšných volbách zařadí pirátští europoslanci. Před volbami jasnou odpověď dosud nedali. Jednou z variant je, že se stanou součástí nově vznikající skupiny pod taktovkou prezidenta Macrona. Podle lídra pirátské kandidátky je možný i vstup do skupiny Zelených. Záviset to ale může i na výsledku ostatních evropských pirátských stran.