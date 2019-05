Ke stížnosti na zdanění církevních náhrad se připojili i senátoři z vládní ČSSD. K soudu odejde koncem týdne

Petr Šilar poznamenal, že rozhodnutí STAN nerozumí, předseda klubu ODS Miloš Vystrčil potom připustil, že by občanští demokraté mohli své podpisy připojit i ke „konkurenční“ stížnosti. „Celé to bude záviset na tom, do jaké míry se ty návrhy budou nebo nebudou překrývat,“ poznamenal.

Argumenty stežovatelů: Jen církve mají platit za restituce a zákon je retroaktivní

Podle autora stížnosti Jakuba Kříže je lidovecká stížnost založena na několika argumentech. Zdanění je podle ní retroaktivní, protože nárok na výplatu náhrad vznikl už v roce 2013. Podle stížnosti vzniká také daňová nerovnost, protože církve by se staly prvním subjektem, který by musel vyplácet daně z majetku vráceného v restitucích.

Oba argumenty ale zpochybnil místopředseda KSČM Stanislav Grospič. Odmítl, že by se zdanění týkalo restitucí. „Dotýkáme se danění finančních náhrad, které by měly vést ke spolufinancování církví, čili něčemu podobnému, co tady bylo od roku 48, kdy stát vyplácel provozní náklady a platy duchovních. Tato částka říkáme, že by měla podléhat danění,“ míní.

Nevzniká podle něj ani retroaktivita. „Jednalo by se o danění pouze od momentu, kdy by tento zákon nabyl účinnosti. Pokud by nebyl napaden u Ústavního soudu, tak u 1. 1. 2020, čili nikoli zpětně. Žádná retroaktivita v tomto zákoně obsažena není,“ upozornil.