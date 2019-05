Starostové napadnou zdanění církevních náhrad. Na pomoc si berou bývalého ústavního soudce

Balíkovy oči

Na starostenském návrhu spolupracoval někdejší soudce Ústavního soudu Stanislav Balík. „Chceme akcentovat hlediska obecné spravedlnosti, právního státu a demokracie. Protiústavnost (zákona) je viditelná z různých úhlů pohledu v rámci celého demokratického spektra,“ konstatoval emeritní soudce.

„Takovýto zákrok je zcela určitě zásahem do nabytých práv a do legitimního očekávání,“ dodal s tím, že navíc nejde o zdanění v pravém smyslu slova. Tím, že náhrady vyplácí stát a následně je zatíží daní, vrátí podle Balíka daňovou srážku do téhož státního rozpočtu. „Není to ve skutečnosti zdanění, ale snížení jednou sjednaného příspěvku,“ přiblížil.

Pro Balíka přitom církevní restituce nejsou neznámým terénem. Ještě v době svého působení u Ústavního soudu se jimi dlouho zabýval, když plnil úlohu soudce zpravodaje nad podnětem, kterým se Věci veřejné (stejně jako ČSSD a komunisté) domáhaly jejich zrušení.

V červnu 2013 nicméně soud vydal obsáhlý nález, ve kterém restituce obstály. Zvolené řešení náhrad mělo podle soudu rozumnou a přiměřenou vazbu na dostupné historické údaje a sám Balík po oznámeném rozhodnutí připomněl, že tribunál v minulosti po majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi opakovaně volal.

Soud vyjádřil naději, že svým nálezem přispěje k upevnění konsenzu mezi státem a církvemi. „Ústavní soud není povolán k tomu, aby rozsoudil spor o smysl českých dějin,“ stálo v obsáhlém nálezu.