Chladnější počasí sucho nezastavilo, zemědělce nedostatek vody straší dál

„Kdyby se úplně zrušilo používání pesticidů, tak v našich podmínkách střední Evropy by okamžitě, hned v prvním roce, klesly o 30–40 procent výnosy. Možná víc. A v následujících letech ještě víc, protože plevele a škůdci by se rozmnožili geometrickou řadou. A následně by to mělo vliv na ceny potravin,“ uvedl Pavel Milata, předseda představenstva Leading farmers CZ, zabývající se inovacemi v zemědělství.

Současné zemědělství je orientováno hlavně na výkon. Čeští agronomové často hospodaří na cizích pronajatých polích. I proto může být některým z nich jedno, co s půdou bude dál – i kdyby postupně vyschla.