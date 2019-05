Největší potenciál oslovit voliče v eurovolbách má ANO. Za ním jsou Piráti

Do voleb do Evropského parlamentu zbývají necelé tři týdny. Podle volebního potenciálu, který pro Českou televizi v dubnu zpracovala firma Kantar CZ, si mezi voliči nejlépe vede hnutí ANO. Za ním se umístili Piráti, po nich následuje ODS. Celkem osm nejsilnějších subjektů pozve Česká televize do večerních předvolebních debat.