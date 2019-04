Praha je podle Kisky neoficiálně třetí největší slovenské město

Lukeš řekl, že svou odbornou práci věnoval Slovensku a že se snažil na české dějiny hledět slovenskýma očima. „Z té odborné práce a ze stáží na Slovensku jsem si potom odnesl Slovensko v srdci. Je to opravdu můj druhý domov. (…) O to víc je pro mě toto dnešní vyznamenání nejenom velkou ctí, ale opravdu osobním zážitkem,“ sdělil ředitel Lukeš.

Milionář a filantrop Kiska byl zvolen prezidentem Slovenska v roce 2014 a v letošních prezidentských volbách již o další zvolení neusiloval. Vystřídá ho tak právnička a protikorupční aktivistka Zuzana Čaputová, která v březnu zvítězila nad místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem ve druhém kole voleb se ziskem 58,4 procenta hlasů.

Kiska přijede do České republiky a do Prahy před koncem ve funkci hlavy státu ještě jednou, a to 30. května. Bude to jeho poslední návštěva v roli slovenského prezidenta.