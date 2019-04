ŽIVĚ: Poslanci jednají o růstu důchodů. Zvýšit by se od ledna mohly v průměru o 900 korun

V důchodové novele vláda navrhuje zavést pro příští rok zvláštní příspěvek tak, aby průměrný měsíční důchod vzrostl o 900 korun, tedy nad zákonnou valorizaci. Podle nynějších odhadů by příspěvek mohl činit 180 až 200 korun, státní rozpočet by zatížil asi sedmi miliardami korun. Průměrná penze by tak měla příští rok dosáhnout zhruba na hranici 14 200 korun. V úvodním kole předlohu nejspíš podpoří i opozice.

Sněmovna odvolala z výboru nezařazenou poslankyni Majerovou Zahradníkovou

Poslanci v pátek odvolali na návrh klubu ODS nezařazenou poslankyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou ze školského a ze zahraničního výboru. Ve školském výboru ji nahradil Bohuslav Svoboda a v zahraničním Marek Benda (oba ODS). Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že občanští demokraté podali návrh na odvolání Majerové Zahradníkové z některých sněmovních orgánů po dohodě s poslankyní.

Majerová Zahradníková vystoupila z klubu ODS poté, co minulý týden nehlasovala pro návrh občanských demokratů na odvolání Václava Klause mladšího ze školského výboru, kterému předsedal. Od Klause, který byl z ODS vyloučen, dostala nabídku účasti ve formovaném novém politickém uskupení.