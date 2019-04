Poslankyně Majerová Zahradníková opouští klub ODS. Kvůli hlasování o Klausovi

Hlasování ve školském výboru bylo tajné, Baxa ale obdržel jen šest hlasů z 21 možných. Podle médií tak pro něj nehlasovala ani zástupkyně ODS Majerová Zahradníková.

Hlasování výboru ostře kritizoval šéf ODS Petr Fiala. Na adresu samotné poslankyně pak v Interview ČT24 uvedl: „Paní poslankyně není v úplně lehké situaci, má s Václavem Klausem osobní – velmi silný přátelský vztah.“

Majerová se Klause mladšího zastávala i ve sněmovní debatě, která nakonec vedla k jeho odvolání z čela školského výboru: Majerová prohlásila, že pro jeho odvolání hlasovat nemůže, protože vždy byla zastáncem odbornosti.

„Co se týče myšlenky obsazování klíčových sněmovních postů, vždycky jsem byla zastáncem odbornosti a kvalifikovanosti kandidátů. V případě změny ve vedení školského výboru se na mne – jako na bývalou učitelku – obracela celá řada odborných organizací, ředitelů škol i učitelů s tím, že nyní je ve vedení na dané téma největší odborník a jakákoliv změna rozhodně nebude ku prospěchu školství,“ prohlásila poslankyně na sněmovním plénu.

Majerová zvažovala své hlasování od chvíle, co ODS vyloučila Klause

Ještě ve středu večer následně oznámila odchod z poslaneckého klubu: „Je pro mě velice těžké koexistovat s kolegy v klubu, kteří nechápou mé rozhodnutí,“ řekla. ODS totiž jinak hlasovala jednotně pro odvolání Klause. Stranické barvy prý Majerová Zahradníková měnit nehodlá.

O tom, že by nehlasovala pro Klausovo odvolání, prý přemýšlela už od chvíle, kdy ho ODS vyloučila ze strany. „Měla jsem na to měsíc a rozhodně to není nějaký emocionální záchvěv,“ dodala.

Předseda ODS Petr Fiala ani předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura rozhodnutí Majerové Zahradníkové zatím nekomentovali. Místopředseda poslanců ODS Marek Benda dodal, že o rozhodnutí poslankyně informován nebyl.