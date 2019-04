Předseda ODS: Klaus mladší teď konkuruje Babišovi, SPD a komunistům. Loví stejné voliče

To je především ostuda koalice ANO, KSČM a SPD, která si zvolila Václava Klause do čela výboru. My jsme ho vyloučili, protože nechceme mít nic společného s člověkem, který ve sněmovně uvádí nevhodné příklady o holocaustu a říká, že má Česká republika co nejrychleji vystoupit z EU. Takže my jsme s ním nechtěli mít nic společného, ale koalice ANO, okamurovců a komunistů si řekla, že to je vhodný člověk pro předsedu školského výboru. Jestli si to myslí, tak prosím – my si to nemyslíme.

Ale mě zajímá, jestli máte přehled, jak hlasovali vaši vlastní poslanci? Mluvil jste s nimi?

Ale já s nimi o tom nemusím mluvit, já jsem si jistý, jak hlasovali. A nemám žádné indicie, že by hlasovali jinak. Jsem přesvědčen o tom, že naši poslanci hlasovali, tak jak měli, a nemám žádný důvod to zpochybňovat. Byla to tajná volba – nevím, kde ostatní kolegové berou jistotu, že někdo hlasoval tak nebo jinak. Ale vím jednu věc, naši poslanci stojí za rozhodnutím našeho klubu a nepochybně podle toho jednají.

Říkáte nevím: Tak mě jenom zajímalo, jestli byste tu stoprocentní jistotu chtěl mít. Proto mě zajímalo, zda jste mluvil s paní poslankyní Majerovou-Zahradníkovou.

Já nemám žádné indicie, že by to mělo být jinak. Pokud bych takovou informaci měl, tak bych podle toho nepochybně jednal. Ale jsem přesvědčen, že i v příštích dnech a týdnech se ukáže, že poslanecký klub ODS je v podstatných věcech naprosto jednotný.

Ono je přece normální, že má někdo v poslaneckém klubu jiný názor…

Je to normální a u nás se to také stává – my se o těch jiných názorech bavíme a hledáme společné řešení. V některých případech máme třeba i volné hlasování, někde máme společné hlasování. Ale poslanecký klub ODS vystupuje pro voliče srozumitelně a jednotně. A protože jsme měli problém, protože jsme měli poslance, který nesdílel naše programové priority, stavěl se proti Občanské demokratické straně, tak jsme to vyřešili tak, jak jsme to vyřešili.

Václav Klaus mladší po svém vyloučení ze strany říkal, že bude nadále spolupracovat s některými lidmi z ODS. Nemohlo se to právě projevit při nové volbě předsedy výboru?

Pro to nemám žádné podklady a nemíním nikoho podezírat. Jestli bude Václav Klaus na rozumných záležitostech spolupracovat s někým z našeho klubu, tak mně to vůbec nevadí. My na dobrých věcech spolupracujeme s každým. Ale pro nás bylo podstatné, že se Václav Klaus mladší rozešel s politikou, programem a se základními principy, na kterých stojí ODS. Porušoval naše stanovy, proto byl vyloučen z naší strany, tím přestal být členem našeho poslaneckého klubu a to je všechno.

A vás jako předsedu nezajímá, zdali vám může narušovat jednotu právě i tím, jaké má třeba kontakty?

Já jsem si naprosto jistý. Celá léta poslouchám to, jak proti sobě stojí Fiala a Klaus, jak jsou dvě křídla, ale vždycky říkám NE. Nemáte pro to žádný důkaz, všichni společně hlasujeme pro náš program. A teď se to potvrdilo: nic se neděje. Václav Klaus – protože se rozešel s principy ODS – není členem Občanské demokratické strany, teď představuje konkurenci pro pana Babiše, SPD a komunisty. Tam on loví stejný typ voličů.