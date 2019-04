ŽIVĚ: Odklad proplácení nemocenské neprošel. Sněmovna má rozhodnout i o odvolání Klause z výboru

Řada poslanců vládního hnutí ANO se proto klonila k půlročnímu odkladu obnovení náhrad mzdy za první tři dny nemoci. Odsunutí rušení karence však důrazně odmítla ČSSD, považovala by to za porušení koaliční dohody.

Elektronické neschopenky vyvolaly před časem napětí v koalici ANO a ČSSD. Zaměstnavatelé totiž dostali příslib, že e-neschopenky začnou fungovat současně se zrušením karenční doby od července. Nový systém by se ale měl spustit podle novely, kterou budou poslanci schvalovat zřejmě v květnu, až o půl roku později.

Občanský demokrat Jan Bauer chtěl vložit odklad zrušení karenční doby do vládní novely zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění. Nabídl hned tři varianty, sněmovna je většinou hlasů zejména poslanců ANO, ČSSD, Pirátů, SPD a KSČM odmítla. První počítala s odkladem na rok 2020, druhá na rok 2021 a třetí vázala účinnost na úpravu elektronické neschopenky.

Bauer návrh ODS zdůvodnil slovy, že ministerstvo práce by mělo mít dostatek času na přípravu kvalitní legislativy k e-neschopence. „Chceme umožnit premiéru Andreji Babišovi naplnit veřejný slib, že současně se zrušením karenční doby bude zavedena funkční elektronická neschopenka,“ řekl. Podle Aleny Gajdůškové (ČSSD) ale není mezi e-neschopenkou a vyplácením nemocenské žádná vazba. „Pokud někdo dal politický slib, je jiná věc,“ podotkla.

Stejné pozměňovací návrhy prosazují občanští demokraté i k novele, která se týká e-neschopenek. Sněmovna o nich tedy bude hlasovat ještě jednou, patrně v květnu.

ODS chce odchod Klause ze školského výboru

Nezařazeného poslance Klause chce ODS odvolat ze školského výboru potom, co se jí nepodařilo nahradit ho svým novým nominantem Martinem Baxou v předsednické funkci. Za Klause navrhli občanští demokraté do výboru Karla Krejzu. Ve výborech a komisích by mohli skončit také Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová. Jejich odvolání prosazuje hnutí SPD, z něhož před měsícem vystoupili.

Odpoledne se budou poslanci zabývat v úvodním kole návrhem zákona o zamezení dvojímu zdanění s Tchaj-wanem. Standardně se pro to využívají smlouvy. V případě Tchaj-wanu je ale třeba zákona, protože Česko jej neuznává za stát. Na programu jsou také předlohy ve druhém čtení, v němž mohou poslanci předkládat pozměňovací návrhy.