Poslanec Volný, který se chtěl postavit Okamurovi, odchází z SPD. Hnutí jej neúspěšně vyzvalo, aby složil mandát

Poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko vystupují z hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). K odchodu se prý rozhodli kvůli postupu nového vedení organizace v Moravskoslezském kraji, která podle Volného přijala do SPD usvědčeného rasistu a neonacistu. Oba byli do dolní komory parlamentu zvoleni právě za Moravskoslezský kraj. Vedení SPD vyzvalo Volného, aby se vzdal mandátu v Poslanecké sněmovně. Ten to však odmítl.