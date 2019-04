Většina členů Rady ČTK je ve střetu zájmů. Tři z nich mají příbuzné v rozhlase

„Můj syn je zaměstnán brigádně v Českém rozhlase. A pokud vím, tak syn Pavla Foltána je zaměstnán v Českém rozhlase v hlavním pracovním poměru,“ vysvětlil Augustin. Zákon o ČTK ale nedovoluje, aby člen Rady nebo osoby jemu blízké měli finanční zájem na provozování hromadných sdělovacích prostředků daný vlastnictvím či pracovněprávním vztahem.

Sám Augustin potvrzuje, že on i Foltán porušují zákon, pokud je brán jeho výklad tak, jak říkají právníci. „Pak je tu ale ještě možnost materiálního výkladu. Že se člověk zamyslí nad smyslem toho zákona,“ doplnil Augustin a upozornil, že se nesnaží vytvořit si alibi. „Pokud by to skutečně bylo bráno tak, že z mé strany je střet zájmů naplněn, tak jsem připraven z funkce odstoupit. Nebo můj syn by z toho postu odešel,“ přislíbil.

Střet zájmů mají i Žantovský a Gáborová

V minulých týdnech už se objevila zpráva, že protizákonně je členem Rady ČTK i Petr Žantovský (nominován za ANO). Sám totiž působí jako externí moderátor Českého rozhlasu a jeho manželka tam pracuje na pozici režisérky.

Žantovský České televizi opakovaně odmítl poskytnout vyjádření, na server Česká média ale napsal, že sám zákon neporušuje a Irena Žantovská k 31. srpnu 2018 svůj pracovní poměr s rozhlasem ukončila.