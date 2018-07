Spor o „konspirátorské“ Krameriovy ceny i proplácení cestovného. V Radě ČTK začíná být dusno

Na Janu Gáborovou (nominovanou SPD), Petra Žantovského a Pavla Foltána (oba nominováni ANO) ale čtyři radní čekali marně. „Mrzí mě, že tu ti tři členové nejsou, bez toho není možné debatovat. Ta situace je způsobena jimi a e-maily, které posílali,“ řekla radní Jaroslava Wenigerová.

„Vadí mi, že když někdo požádá o mimořádné zasedání, tak se na něj pak nedostaví. To je neúcta k těm, kteří přijeli například z Ostravy,“ doplnil ji předseda Augustin. Gáborová, Foltán ani Žantovský se navíc podle předsedy rady nijak oficiálně neomluvili.

Česká televize tři nepřítomné radní kontaktovala s otázkou, proč se mimořádného zasedání nezúčastnili. Petr Žantovský řekl, že je v zahraničí, na zbylé dotazy redaktorky ČT už ale odpovídat nechtěl. „Nemám povinnost se s vámi bavit,“ řekl.

Podle Jany Gáborové žádali, aby se rada mimořádně sešla už 2. července, tomu ale předseda rady nevyhověl. „Ale my jsme to nepožadovali na 12., chtěli jsme to rychle druhého. Pan Žantovský odvolával požadavek s tím, že 12. už to nemá smysl, když 18. má být řádné jednání,“ vysvětlovala svou neúčast Gáborová, která je také služebně nejmladší členkou rady a nominována byla za hnutí SPD. Třetí z absentujících radních Pavel Foltán měl během středečního odpoledne vypnutý telefon.

Spor o Krameriovy ceny

Do budovy v Opletalově ulici nicméně dorazili zbylí čtyři členové: Miroslav Augustin (za ANO), Jaroslava Wenigerová (za ODS), Jakub Heikenwälder (za KDU-ČSL) a Vladimír Císár (za ČSSD). Rada tedy byla usnášeníschopná a řešila hned několik bodů. Prvním byla výtka Petra Žantovského vůči vedení ČTK, konkrétně proti řediteli Jiřímu Majstrovi.

Žantovskému vadilo, že „četka“ zpravodajsky nepokryla udílení Krameriových cen. Na tuto skutečnost si stěžoval už na minulém řádném zasedání a vyzdvihoval přitom prestiž celé akce. „Zatajil nám ale jednu podstatnou věc – to, že sám je spolupořadatelem. Takže podle mého názoru jednoznačný střet zájmů,“ myslí si předseda rady Augustin.

„Tak nedůstojné chování vůči řediteli mě zaskočilo. Jsem tu druhé volební období a ještě jsem tohle nezažil. Vždy jsme postupovali v souladu se zákonem,“ myslí si Císár. K jeho slovům se připojila i Wenigerová: „Nedovedu si představit, že by někdo z nás šel za ředitelem a žádal ho, aby ČTK informovala o jeho soukromé aktivitě. Z mého pohledu jde o školení malého děcka,“ řekla.

Krameriovu cenu uděluje Asociace nezávislých médií, kterou založili Stanislav Novotný, Petr Žantovský, Ondřej Geršl a Jan Korál. Geršl je provozovatelem webu AC24.cz, Jan Korál je autorem webu New World Order Opposition. Tyto servery jsou ale mnohými odborníky i organizacemi označovány jako dezinformační. Shodují se na tom třeba analytici z Masarykovy univerzity, server Manipulátoři.cz nebo bezpečnostní odborníci z Evropských hodnot.

Letos se porota Krameriových cen rozhodla ocenit i zavražděného slovenského novináře Jána Kuciaka. Jeho rodina ale ocenění odmítla právě s odkazem na organizátory celé akce. „Lidé, kteří za oceněním stojí, dělají přesně ten typ novinařiny, který se nesnaží spojovat fakta, ale ovlivňovat veřejné mínění podporou nestability, populismu. Není novinář jako novinář,“ napsal na konci června České televizi bratr zavražděného novináře Jozef Kuciak.