Stát si nechal tu lepší část majetku a nízké náhrady ještě zdanil. Zvážíme soud, tvrdí kněz

Na dohodě o majetkovém vyrovnání církví a státu republika vydělala, není důvod, aby stát ukrajoval z už tak nízké částky. Myslí si to kněz z odboru vnějších vztahů Arcibiskupství pražského Romuald Štěpán Rob. Společnost podle něj těží i z fungování církví. Pokud se politici kvůli zdanění náhrad neobrátí na soudy, udělají to církve samy. Rob nevylučuje, že by případ mohla řešit i evropská justice. Řekl to v pořadu Interview ČT24.