ŽIVĚ: Sněmovna má na programu prodej ostravských hutí i větší konkurenci mezi mobilními operátory

O změnu zákona o elektronických komunikacích pak usiluje ANO i Piráti. Vládní novela počítá s tím, že by se zkrátila doba pro přenesení telefonního čísla od jednoho operátora ke druhému z deseti dnů na dva. Kabinet ve svém návrhu také předpokládá snížení smluvních pokut pro přechod mezi operátory před vypršením smlouvy, s čímž počítají také Piráti.

Poslanci by se pak v prvním čtení měli zabývat zpřísněním podmínek pro činnost realitních makléřů. Úprava občanského zákoníku by zase měla odstranit problémy s předkupním právem, třeba v případech, kdy majitel prodává s bytem parkovací stání ve společném vlastnictví.

Prodej ostravské huti ze skupiny indického miliardáře Lakšmího Mittala už odsouhlasila v rámci širší transakce Evropská komise. Sněmovní debatu prosadil Leo Luzar (KSČM), podle něhož by vláda měla říci, jak chce zajistit, aby byl přechod bez sociálních dopadů. ArcelorMittal Ostrava, někdejší Nová huť, dosáhla předloni čistého zisku 3,2 miliardy korun. I s dceřinými společnostmi má přibližně 6500 zaměstnanců.

Piráti chtějí snížit smluvní pokutu za přechod k jinému operátorovi z nynější pětiny na pět procent z ceny, která ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. Vládní návrh nadto předpokládá, že v případě ukončování smlouvy na dobu určitou by lidé po třech měsících jejího trvání nehradili nic. Zákazník by při přechodu ke konkurenci také nemusel kontaktovat svého dosavadního operátora.