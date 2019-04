Babišovi se nezamlouvá kupec ArcelorMittal. Stát by podle něj mohl ostravské hutě koupit

„Společnost se nám nezdá úplně důvěryhodná,“ řekl ve sněmovně Babiš. Vláda má podle něho zájem na zachování výroby, pracovních míst a investic do ekologie.

Huť by podle Babiše měla získat majitele, který do ní bude investovat, zachová zaměstnanost a bude expandovat. „V této chvíli o tom nejsme přesvědčeni,“ podotkl ministerský předseda. Podle premiéra je škoda, že ArcelorMittal prodává ostravskou huť v balíku spolu s dalšími ocelárnami. Kdyby ji prodával samostatně, stát by se o podnik ucházel, řekl.

Společnost Liberty House ve středu uvedla, že s premiérem i odbory už měli její zástupci několik společných setkání. „Těší nás, že všechny zúčastněné strany v České republice mají zájem na zajištění budoucnosti ArcelorMittal Ostrava. Zároveň jsme dlouhodobě v přímém kontaktu s odbory, premiérem Andrejem Babišem, ostravským primátorem a hejtmanem Moravskoslezského kraje, ale i dalšími zainteresovanými subjekty. Již jsme ale dokázali, že jsme více než schopní naše hutě a další podniky po celém světě rozvíjet a investovat do nich,“ uvedla firma. Dodala, že už také představila rozvojové a investiční plány pro Kunčickou huť.

Ani poslancům se kupec nezamlouvá

Ve středeční sněmovní diskusi, která skončila bez unesení, vystupovali především moravskoslezští poslanci. Lubomír Zaorálek (ČSSD) řekl, že kladné rozhodnutí Evropské komise ho trochu udivilo. Poukazoval na zahraniční články o britském podnikateli s indickými kořeny Sanjeevu Guptovi, globální skupině GFG Alliance, do níž Liberty House patří. „O jeho dluzích se píše všude,“ řekl Zaorálek. Podotkl, že nerozumí tomu, jaká hra se v evropském ocelářství hraje.

„Budu rád, když nový nabyvatel bude jasně deklarovat své záměry,“ řekl Leo Luzar (KSČM), jenž diskusi inicioval. Podobně jako Zaorálek se obává toho, aby nový vlastník huť nekoupil na dluh a „nevysál“ ji.

Pavla Golasowská (KDU-ČSL) žádala premiéra a vládu, aby pamatovali na budoucnost zaměstnanců a strategický rozvoj podniku. Podle moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka (ANO) vláda dělá maximum možného. „Situace není úplně v našich rukou,“ poznamenal.