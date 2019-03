Odboráři ArcelorMittalu se bojí o budoucnost podniku. Případný kupec slibuje miliardové investice

Zástupci britské společnosti Liberty House se však snaží odboráře uklidnit. Ve středu jim naopak nabídli předběžný plán toho, do čeho by v případě odkupu ostravských hutí investovali. Počítá se s částkou až 750 milionů eur (19,4 miliardy korun).

Zatím ale není jasné, zda Liberty House společnost získá, protože prodej ArcelorMittal Ostrava od loňského října prošetřuje Evropská komise. Jasno mělo být do konce roku, britská společnost ale zatím stále odpovídá na dotazy komise. „Provádí detailní analýzu a zabývá se tím, zda firmy v budoucnu budou schopny konkurovat v Evropě,“ řekl Bolton.

Firma nicméně předpokládá, že rozhodnuto bude do konce dubna. Kvůli obavám o budoucnost ostravských hutí se odboráři obrátili i na premiéra Andreje Babiše (ANO). „Nemáme informaci, že by Evropská komise už o spojení rozhodla. Jsou tam podivné věci a my v tomhle směru chápeme obavy odborářů a určitě jsme s nimi na jedné lodi,“ řekl Babiš.

Jednání budou pokračovat

Odboráři se s vedením společnosti Liberty House domluvili na dalších společných jednáních, která by se měla konat častěji než doposud. „První schůzku máme domluvenou na 8. dubna a dneska jsme si teda řekli, že nebudeme mít takové prodlevy,“ doplnil Slanina.

ArcelorMittal Ostrava patří mezi největší zaměstnavatele v Moravskoslezském kraji. I s dceřinými společnostmi zaměstnává skoro sedm tisíc lidí. Vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství a je největším výrobcem silničních svodidel v Česku. Výrobky vyváží do více než čtyřiceti zemí světa.