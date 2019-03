Rychlejší změnou čísla se lidé stanou pro mobilní operátory váženějšími zákazníky, soudí vládní zmocněnec Dzurilla

Rychlejší změna operátora by měla podle Dzurilly umožnit, aby se „o nás operátoři nestarali jen tehdy, když nám končí závazek, ale nepřetržitě“. A to i proto, že přechod k jinému poskytovateli mobilních služeb by podle novely bylo možné uskutečnit bez nutnosti kontaktovat stávajícího operátora.

Novela počítá také s tím, že v případě ukončování smlouvy na dobu určitou by lidé po třech měsících trvání smlouvy nehradili nic.

Konkrétně má změna zákona přinést zkrácení doby převedení čísla při změně mobilního operátora na dva dny místo současných deseti. Zmocněnec se domnívá, že to zvýší schopnost zákazníků vyjednávat. „Určitě to zvýší konkurenci, protože budu moci měnit, když se v průběhu roku objeví lepší tarify u někoho jiného. Budu daleko váženějším zákazníkem.“

Dzurilla uvedl, že v současné době je 450 tisíc přestupů ročně, což je málo. Český zákazník je podle něho hodně konzervativní, zůstává hodně často u svého operátora.

On sám už dlouho tarif neměnil, protože ten současný mu připadá jako dobrá nabídka. Má v něm neomezené volání, neomezené SMS, 1000 minut do EU plus 4 GB dat za 500 korun. O něco později v pořadu dodal, že je to tarif jeho manželky. Kromě toho má i státní telefon s tarifem vysoutěženým v roce 2017 na ministerstvu financí. „Stojí 47 korun neomezené volání a SMS a za 150 korun neomezená data“. Je velmi levný, uznal.