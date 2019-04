Lhůta na převod telefonního čísla má být kratší. Poslanci poslali novelu k dalšímu posouzení

Pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi by podle novely měla klesnout z dvaceti procent na pět procent z ceny, která ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. V případě ukončování smlouvy na dobu určitou by lidé po třech měsících jejího trvání nehradili nic.

Například poslanec ANO Patrik Nacher avizoval pozměňovací návrh, který by měl předlohu dál upřesnit. Třeba převod čísla by měl trvat dva pracovní, nikoli dva kalendářní dny, aby byla lhůta splnitelná, když zákazník ukončí smlouvu v sobotu nebo v neděli. Měl by také vzniknout kalkulátor, díky němuž by si klienti mohli nezávisle porovnat ceny jednotlivých operátorů.