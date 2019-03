Stala se z nás „sekta přímé diktatury“, museli jsme psát do diskusí, popisuje bývalá členka SPD

„Kdo tohle nedělá, ať se ne**re do funkcí“

„Mě zajímá, proč bojkotujete naše nařízení psát na Novinky, když je to taková zbraň… Nebo na Parlamentní listy, na kterých nemusíte čekat na registraci. Je to taková zbraň, že je to prostě neuvěřitelná mediální válka, která nám vyhrála voliče. A vy to bojkotujete. To je pro mě taky jeden z aspektů toho, že členství jsem některým lidem nepodepsal,“ říká na nahrávce Marian Bojko, další nyní už bývalý poslanec SPD.

„A kdo tohle nedělá, tak ať se ne**re do funkcí. Chápete to? Kdo není ochotný tohle podstoupit, tak ať se ne**re do funkcí,“ varoval na záznamu Volný. Členové měli i další povinnosti, třeba mít své auto polepené hesly SPD.

Že by taková taktika vycházela z nařízení celostátního vedení, místopředseda hnutí Radim Fiala odmítl. „Ne, ne, ne, o tom já nic nevím,“ reagoval na dotaz ČT.