Okamura neřídí SPD, tvrdí odcházející poslanec Volný. Hnutí podle něj ustoupilo podnikatelským záměrům

Volný považuje současné dění v moravskoslezské SPD za „dlouhodobě připravovanou provokaci s cílem zlikvidovat nejúspěšnější krajskou organizaci SPD“.

„Byl přijat konkrétní člověk s nacistickou a rasistickou historií, na kterého jsme systematicky upozorňovali jak své kolegy, kteří teď převzali vedení krajské organizace, tak vedení celorepublikového SPD,“ říká poslanec.

Podle Volného Okamura neví, co přesně se v hnutí děje. „SPD řídí Radim Fiala, Michal Šmucr a Jan Čížek. Jsou to lidé, kterým jsme odmítli uvolnit místo na čele našich kandidátek v rámci komunálních voleb a jsou to lidé, kteří již několik měsíců před komunálními volbami rozhodli o tom, že náš kraj musí být demontován a upraven tak, aby to odpovídalo jejich podnikatelským záměrům,“ myslí si Volný.

Cítím velký závazek

Předseda hnutí Okamura vyzval odpadlé poslance, aby složili mandát. „Jelikož se Lubomír Volný a jeho dva kolegové stali poslanci díky SPD, vyzývám je ke složení poslaneckého mandátu, aby uvolnili místo dalším v pořadí na kandidátce SPD,“ stojí v Okamurově prohlášení na Facebooku.