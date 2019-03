Lidé v evropských městech protestují proti reformě autorských práv na internetu

Podporu demonstrantům v Německu vyjádřili představitelé sociální demokracie (SPD), Zelených, svobodných demokratů (FDP) či strany Levice. „Filtr při načítání považujeme za špatnou věc,“ uvedla šéfka kandidátky SPD ve volbách do europarlamentu a ministryně spravedlnosti Katarina Barleyová. Spolková vláda, jejíž je SPD členem, přitom na evropské úrovni novelu podpořila.

Další protestní akce se plánují také v Berlíně, Hamburku, Kolíně nad Rýnem či Mnichově. Podle spoluorganizátora demonstrací, spolku Save the Internet (Zachraňte internet), se berlínské akce zúčastní asi šest tisíc lidí, policie hovoří o dvou tisících nahlášených.

Lídr Pirátů do europarlamentu Marcel Kolaja vyzval účastníky, aby v e-mailech europoslancům protestovali proti návrhu směrnice. Schválení podle něj ještě lze zabránit.

Také v Praze se k evropskému protestu připojili lidé, kteří se sešli na Palackého náměstí. Sobotní protest v Česku organizuje Pirátská strana, kromě Prahy se koná v dalších deseti městech. „Náměstí se pomalu plní, členové Pirátské strany chtějí lidem dát najevo, že se směrnicí nesouhlasí. Je tu také připravená rakev, která má symbolizovat smrt svobodného internetu budou se do ní zatloukat hřebíky, které mají být pomyslnými a aktivisty kritizovanými články 11 a 13,“ uvedla v sobotu dvě hodiny po poledni zpravodajka České televize Barbora Měkotová z Palackého náměstí v Praze.

„Přijdou další směrnice, které se budou snažit omezovat svobodu na internetu,“ upozornil Kolaja a dodal, že Piráti se chtějí v Evropském parlamentu zaměřit právě na tuto otázku. Do protestu se zapojila i česká Wikipedie, jejíž zástupci považují chystané změny za závažné, a ve čtvrtek proto na celý den encyklopedii poprvé vypnuli.

„Směrnici vytvořili evropští lidovci v zájmu velkých vydavatelství,“ uvedl poslanec a další pirátský kandidát do europarlamentu Mikuláš Peksa. Podle organizátorů jde o souboj lobby velkých firem jako Facebook a Google s velkými vydavatelskými domy, běžní uživatelé internetu zcela vypadli.

Souboj Facebooku, Googlu a vydavatelství

Kritici se obávají, že filtr při načítání budou muset použít všechny platformy, které budou povinovány zjišťovat, zda fotografie, videa či hudební nahrávky neporušují autorský zákon. To by vedlo k cenzuře, neboť filtr by blokoval i legální obsah, jako jsou citáty, parodie či satira.

Na protestní internetové petici iniciativy savetheinternet.info se už sešlo přes pět milionů podpisů.