Česká Wikipedie na protest zčernala. Reforma nám ztíží hledání informací na internetu, tvrdí šéf spolku

Nadále bude možné šířit chráněná díla za účelem citací, kritiky, karikatury či parodie. Opatření se nemá dotknout nekomerčních internetových encyklopedií, jako je Wikipedie, vyloučeny jsou také otevřené softwarové platformy jako třeba GitHub.

Wikipedie má výjimky, přesto proti změně protestuje

„První den se moc věcí nezmění. Wikipedie je z některých článků výslovně vyňata, takže se jí nebudou týkat. My třeba nebudeme muset filtrovat obsah, který se nahrává na Wikipedii. Ale postupem času na nás bude dopadat tíže toho méně svobodného internetu. Bude těžší hledat informace na internetu a to mají wikipedisté v popisu práce, to dělají neustále,“ vysvětluje Dostál. Podle něj například může být časem pod články méně odkazů na související texty a zdroje.

Jádro wikipedistické komunity v Česku je podle něj poměrně malé. Takzvaných editorů je zhruba 900, těch aktivních, kteří měsíčně provedou více než sto úprav, je jen zhruba stovka. Nepravidelně ale do encyklopedie přispívají tisíce lidí. Podle Dostála se o vyhlášení nynější „stávky“ mezi editory hlasovalo a podpořilo ji zhruba 80 procent hlasujících.

Spolu s českou Wikipedií je ve čtvrtek vypnuta také verze ve slovenštině, němčině a dánštině. „Vypnutí Wikipedie na protest je velmi vzácná záležitost. V minulých letech se to dělo na ruské, anglické a italské Wikipedii, když se protestovalo proti lokálním návrhům zákonů. Tahle stávka je trochu unikátní v tom, že postihuje několik jazykových verzí najednou, že jsme se zkoordinovali na protest proti celoevropskému návrhu,“ dodává šéf spolku Wikimedia.

Masaryka a Drahoše lidé hledají častěji než Zemana, vede Marie Terezie

Na české Wikipedii je zhruba 425 tisíc článků, z toho přes 22 tisíc jich lidé vytvořili loni. Přesný počet návštěvníků se nesleduje, počítají se ale zadávané dotazy – těch loni bylo 789 milionů, tedy v průměru přes dva miliony denně.

Nejnavštěvovanějším článkem byla loni Marie Terezie s více než milionem zobrazení, následuje Česko, Tomáš Garrigue Masaryk, Jiří Drahoš, Praha, Zimní olympijské hry a Karel IV. Top desítku nejhledanějších uzavírá Miloš Zeman, Gay pornografie a Druhá světová válka.