Poslanci podpořili návrh na rychlejší opatření v boji proti kůrovci

Před dalším schvalováním normu posoudí sněmovní výbory zemědělský a pro životní prostředí. Dostaly na to se souhlasem ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) tři měsíce místo obvyklých dvou.

Ministerstvo zemědělství má mít podle předlohy také možnost – podobně jako krajské a obecní úřady – opatřením obecné povahy zakázat lidem vstup do lesů kvůli jejich bezpečnosti. Opatření by přijímaly podle své územní působnosti. Zákaz by nadále mohl platit až tři měsíce, mohl by být ale prodloužen.

Ministerstvo navíc získá právo stanovit pro obnovu lesů vykácených kvůli kůrovci výjimky pro výsadbu nových stromů, pokud správné sazenice nejsou k dispozici. Pirátský poslanec Radek Holomčík doporučil, aby ministerstvo využilo zkušenosti se zalesňováním Krušných hor v osmdesátých letech.