Silný vítr v Česku zůstává, foukat bude i na východě republiky

V Praze, Středočeském, Karlovarském, Plzeňském, Jihočeském a Ústeckém kraji by mělo silně foukat do středeční 18. hodiny, poté by měl vítr částečně zeslábnout a opět zesílit by měl v druhé polovině noci na čtvrtek. Silný vítr zůstane podle meteorologů na západě Čech po celý čtvrtek. V Olomouckém a Moravskoslezském kraji pak vítr zesílí ve čtvrtek večer a měl by tam foukat do půlnoci.

Podle předpokladu meteorologů by ale měl být vítr slabší než vichřice Eberhard, která v neděli a pondělí způsobila nejen v Česku velké škody. Vítr při ní dosahoval rychlosti 110 až 125 kilometrů za hodinu, v Krkonoších i přes 200 km/hod.