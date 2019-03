Vítr způsobil kalamitu. Bez proudu jsou stovky tisíc domácností

Problémy v dopravě

Vítr v nárazech dosahoval přes sto kilometrů v hodině a vyvracel stromy. Neprůjezdných je kvůli tomu mnoho železničních tratí, například z Prahy na Benešov, z Ostravy do Opavy, z Olomouce do Krnova a do Šumperka nebo z Česka do Rakouska a Německa.

„Nejsložitější situace je na čtvrtém železničním koridoru, to znamená mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Tam se nejezdí mezi Ješeticemi a Střezimíří a rovněž se nejezdí v úseku od Veselí nad Lužnicí až do Českých Budějovic,“ řekla po šesté hodině ranní v ČT mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radka Pistoriusová.

Dodala, že doprava je přerušena i na trati mezi Veselím nad Lužnicí a Jihlavou a velké problémy panují kolem Havlíčkova Brodu. Zdůraznila, že problémy na regionálních tratích jsou na celém území Česka. Například U Šternberka vlak najel do spadlého stromu, nehoda se obešla bez zranění a vůz nevykolejil.

Stromy zablokovaly také silnice, například z Krnova do Bruntálu nebo z Jeseníku na Zlaté hory. U Kunžaku v Jihočeském kraji vítr dokonce převrátil kamion za jízdy. Řidič vyvázl bez zranění.