Návštěva Babiše v Bílém domě byla pro vzájemné vztahy historický okamžik, říká americký velvyslanec

Jsem velký fanoušek toho, čemu říkám partnerství veřejného a soukromého sektoru. Myslím, že je to velmi užitečné pro vládu, aby tam, kde může, podpořila ekonomickou prosperitu a růst a samozřejmě výměnu mezi regiony a zeměmi. A myslím si, že platforma, na níž se rozvíjí vztah mezi Spojenými státy a Českou republikou, spočívá vlastně na třech pilířích – a to je přátelství, bezpečnost a ekonomická prosperita.

Řekl bych, že to byla historická schůzka. Myslím, že to, co obě země v bilaterálních vztazích zažily v oblasti podnikání, bylo opravdu velmi dobré – ba skvělé, na základě této třídenní návštěvy pana premiéra a jeho delegace.

A když zůstaneme u toho ekonomického pilíře, jaké jsou podle vašich znalostí zkušenosti amerických byznysmenů tady v Česku? Předpokládám, že s vámi mluví a říkají třeba „pane velvyslanče, v Česku je obtížné podnikat proto a proto“. Nebo jsou naopak spokojení?

Obecně lze říci, že američtí podnikatelé jsou se svými operacemi tady v České republice velmi spokojeni, protože se tyto operace rozrůstají. To povzbuzuje americké podniky, aby investovaly do České republiky a aby se podniky, které už tady investovaly, dál rozrůstaly a rozšiřovaly své podnikání. A aby to samozřejmě šlo i opačným směrem. To znamená tisíce pracovních míst jak v České republice, tak ve Spojených státech. A o to nakonec jde, protože to zvyšuje růst prosperity prostřednictvím zaměstnanosti.

Není to ale tak dlouho, co se i američtí byznysmeni tady v Česku docela angažovali v různých protikorupčních aktivitách. Jako by tím vzkazovali, že Česko je fajn, ale ta korupce a s tím související firemní kultura není na takové úrovni. Máte pocit, že tohle už je minulost?

Rád bych si myslel, že to je minulost. Předpokládám, že premiéra Babiše zvolili právě proto, že zastával protikorupční platformu, a mohu vám říci, že o tom mluví velice často a velmi silně to zdůraznil i při své návštěvě minulý týden u prezidenta Trumpa.

A když se řekne: americké investice v Česku, většinou se hned mluví o jaderných technologiích. Co dalšího ale konkrétně Američany v Česku zajímá? Jaké další oblasti?

Kromě ekonomické prosperity?

Ano.

Sdílíme hodnoty mezi oběma zeměmi. A proto jsme spojenci. Česká republika má příležitost být jedním z nejsilnějších spojenců ve střední a východní Evropě na základě sdílení těchto hodnot. Především je to svoboda, demokracie, transparentnost a vláda práva. A to vše platí mezi oběma zeměmi a umožní to, aby naše vzájemné vztahy byly ještě lepší, k čemuž i já přispívám ve své práci.

King: Největší hrozbou pro NATO je Rusko a Čína

Vaše Excelence, Česko si připomíná 20 let od chvíle, kdy vstoupilo do NATO. Většinou to vnímáme jako symbolické datum, jako okamžik, kdy jsme se definitivně dostali i politicky na Západ. Jsou ale i konkrétní věci. Když se vrátíme k návštěvě premiéra ve Spojených státech, napadá mě, že někteří komentátoři říkají, že to nejpodstatnější setkání nebylo v Bílém domě, ale v jiném domě. Je také bílý, nebo spíše světlý a já ho znám jen z filmů. Je v oblasti, které se říká Langley. Bylo to (návštěva sídla CIA) důležitější setkání než to v Bílém domě?

To bych neřekl. Ta schůzka měla zase pracovat na vztazích mezi oběma zeměmi. Tady jsou samozřejmě podnikatelské vztahy, samozřejmě i vztahy v oblasti bezpečnosti a další vztahy, které se k tomu pojí – energetická bezpečnost, národní bezpečnost a celkové bilaterální vztahy. Jak už jsem říkal, na základě této návštěvy minulý týden se tohle vše dramaticky zlepšilo. Určitě nás pojí i starost o bezpečnost a i o tom jsme hovořili s panem premiérem a jeho delegací.

Není úplně obvyklé, byť se jedná o spojence v Severoatlantické alianci, aby byl premiér nějaké země zván do centrály ústřední zpravodajské služby CIA. Proč právě pan Babiš v tuhle chvíli?

Není to tak neobvyklé. Jak možná víte, váš ministr zahraničí před pár týdny právě Langley také navštívil. Takže to není zas tak neobvyklé. Co je neobvyklé, jakého slyšení se dostalo vašemu premiérovi v Bílém domě. A myslím, že tím se skutečně každá země pochlubit nemůže. Byl tam prezident, vicepremiér, bylo tam i několik ministrů, několik poradců, šéf generálního štábu a celá řada dalších velice významných osobností. Takového publika jako panu Babišovi se jen málokomu dostane. Myslím, že cílem této návštěvy skutečně bylo ještě posílit tuto velmi silnou alianci a spojenectví mezi oběma zeměmi.

Sestava, kterou měl kolem sebe váš prezident, byla u nás hodně komentována, šlo o sestavu opravdu vysoce postavených politiků. Nicméně v té souvislosti zaujme, že o tom, co nás v Alianci nejviditelněji spojuje, tedy o misi v Afghánistánu, nebyla v Bílém domě řeč. Proč?

Nejsem si jist, jestli na tuhle otázku můžu odpovědět. Vím, že premiér Babiš o tomto tématu, nebo si to alespoň myslím, mluvil při schůzce mezi čtyřma očima, ale u toho nikdo nebyl.

Vy jste před pár dny otevřeně řekl, že za největší hrozby pro Alianci považujete Rusko a Čínu. Řekl jste to v zemi, kde je řada lidí nakloněna byznysu s těmito státy a i někteří politici dávají najevo, že právě tyhle země považují za partnery. Trváte na tom i v této zemi, že Rusko a Čína jsou pro naši Severoatlantickou alianci největší hrozbou?

Ano, řekl jsem to a tady to opakuji. Myslím si, že skutečně největšími hrozbami, a to nejen pro Českou republiku, ale pro celé NATO a celou Evropskou unii je jak Rusko, tak i Čína, byť v trošku jiném smyslu. Je tady kyberbezpečnost, energetická bezpečnost s ohledem na zásobování zdroji, energií a surovinami. A tam je zapotřebí diverzifikace v Evropě a tam je náš pevný názor, že tohle je důležité, aby Evropa posilovala tak, aby nemohla být obětí toho, že se z energií stávají zbraně.