Pokud policie požádá o vydání Faltýnka, nemám problém zvednout ruku, uvedl Filip ke kauze Kapsch

Podle ministra Petříčka by vláda o odvolání Rafaje měla hlasovat jen v případě, že by policie šéfa ÚOHS oficiálně obvinila z trestného činu. „Myslím, že nikdo z nás neviděl policejní spis. Čerpám pouze z médií a myslím, že je předčasné hovořit o konkrétních krocích ze strany vlády, ale koaliční rada může o této záležitosti v blízké době jednat,“ uvedl ministr.

Deník Právo citoval policejní dokumenty : podle nich se Jaroslav Faltýnek setkal s ředitelem Kapsche Karlem Feixem. O hodinu později pak na jiném místě jednal se šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem. „Faltýnek řekl předsedovi ÚOHS Rafajovi mj., že je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch,“ shrnují podle deníku detektivové obsah rozhovoru.

Předseda opoziční KDU-ČSL Pavel Bělobrádek uvedl, že by vláda neměla čekat na případné sdělení obvinění, ale měla by Rafaje předvolat na své jednání. „Určitě by se to mělo na vládě probrat,“ řekl. Podle něj by bylo vhodné vyjasnit, proč se Rafaj stejně jako zástupci Kapsche scházel s prvním místopředsedou ANO a co probírali.

„Divím se, že se pan předseda ÚOHS vůbec schází s panem Faltýnkem, i kdyby spolu jednali o tom, jestli je lepší Sparta, nebo Slavie, protože pak to vždycky může končit takovými debatami, obzvláště v období, kdy se jedná o tak závažných věcech,“ komentoval kauzu Bělobrádek.

Filip kritizoval tendr na mýto: „Zase budeme někomu platit“

Vojtěch Filip se v Otázkách vyjádřil velmi kriticky k celému tendru na mýto: „Od dubna loňského roku jsem říkal: zrušte ten tendr, je špatný, protože místo toho, aby si stát konečně převzal ten mýtný systém, aby vydělával pro stát, tak jsme tu privatizaci prodloužili ještě dál, sice pro jinou firmu, ale zase někomu budeme platit,“ uvedl.