Dva miliony Čechů se starají o své blízké. Stát jim zvýší příspěvek na péči

Všední dny tráví Jakub ve škole a ve stacionáři. Odpoledne se ale vrací pravidelně domů. I když se rodina snaží, aby byl co nejvíc samostatný, bez její pomoci se neobejde. Většinu času se o Jakuba stará jeho matka. Nikdy ji nenapadlo, že by dala syna do ústavu, přestože kvůli tomu nemůže chodit do práce a přivydělává si jen na brigádách. Bez podpory doma by to bylo složitější.

„Všichni mi pomáhají. Řekli mi, ať se radši věnuji synovi a můžu s ním jet do lázní a podobně, ať jsme mu k dispozici,“ říká Iveta Faitová. Rodiny neví, že mají nárok na podporu Částečnou pomocí bude zvýšení příspěvků na péči. Od dubna se má u lidí s nejtěžším postižením zvednout o šest tisíc. Ve třetím stupni závislosti pak od července o čtyři tisíce. „Rodiny jsou často tak vyčerpané, že vůbec neví, že mají taky nárok na nějakou sociální dávku,“ tvrdí místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (nestr. za KDU-ČSL). „Síť sociálních služeb je významným pomocníkem v péči a pro domácí péči to jsou primárně služby terénní přímo v domově pacienta. Poté to jsou služby úlevové, aby si ten pečující mohl na víkend odpočinout,“ říká ředitelka Alfa Human Service Martina Chmelová.

Zpříjemnit život handicapovaným a jejich rodinám má taky obytný vůz. Ten je upravený tak, aby se v něm mohli snadno pohybovat i lidé na vozíku a taky aby ho mohli řídit. „V závěsném zařízení se náš cestující přesunuje do prostoru spaní, kde je velká dvojpostel, na kterou může po roztažení ulehnout i s asistentem, a poté dozadu do sanitární místnosti, kde projíždí až k bidetu, toaletě a do sprchového koutu,“ popisuje ředitel Opus Lacrimosa Leoš Fučík. S nápadem na sestavení auta přišel Fučík kvůli své dceři, která je na vozíku. Teď se karavan pronajímá – termíny jsou obsazené na dva roky dopředu. Dva miliony lidí se starají o své blízké Víc než pětina dospělých v Česku pečuje o své blízké, kteří potřebují nějaké opatrování. Péči příbuzným tak poskytují téměř dva miliony lidí. Zhruba 400 tisíc z nich tomu věnuje v průměru 37 hodin týdně, většinou jsou to ženy. „Ženám pečovatelkám“ je podle průzkumu nejčastěji přes 60 let a s potřebným žijí v jedné domácnosti. Ukázal to průzkum, který provedl Fond dalšího vzdělávání (FDV) s agenturou PPM Factum. Odpovídalo 1253 lidí nad 18 let. Výsledky v Senátu na konferenci o neformální péči představila Hana Geissler z FDV. Podle odborníků se stárnutím společnosti bude takzvaná neformální péče rodiny a přátel stále víc potřeba. Už dnes s ní má v Česku zkušenost celkem 45 procent dospělých. „Téma je v politice okrajové. Je přitom ve veřejném zájmu a bytostně se týká každé rodiny, téměř každá má zkušenost s péčí o blízké,“ uvedla Geissler.