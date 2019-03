Podomní „šmejdi“ si našli nové cesty a i přes zákon prodávají dál

Žárovky za korunu. Při odstoupení od smlouvy ale vyjdou draho

Podvodníky lákají vysoké počty domácností, které mění dodavatele energií. Vymýšlejí proto řadu způsobů, jak lidi ke změně přesvědčit. Naučili se třeba už i obcházet zákazy podomního prodeje, ke změnám smluv dávají dárky.

K Bohumilu Šmídkovi se prodejci objednali telefonicky. Přišli tak prý na pozvání a obešli tím zákaz podomního prodeje. „Jenomže oni mají takovou výřečnost, že to bych musel být advokát, abych zjistil, co chtějí - protože když spustí ty jejich pomelenice, tak to je hrozné. To člověk nestačí vůbec registrovat ,“ uvedl Šmídek.

Nátlaku podlehl a smlouvu podepsal. Zrušit jí šlo těžce. Pomáhal mu i starosta. „Chtěli, abych platil nějaké odstupné, dva a půl tisíce korun,“ dodal Šmídek. Když se prodejci za rok ozvali znovu, to už Bohumil Šmídek smlouvu nepodepsal.