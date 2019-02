Epidemie spalniček: Pseudovědeckým argumentům na internetu se těžko čelí, říká Vojtěch

Kvůli rozšiřování spalniček Vojtěch nařídil povinné očkování, které se týká lékařů v největších fakultních nemocnicích. Ti jsou chorobě vystaveni nejvíc. Vojtěch vyzval hejtmany, aby se stejně zachovali i v krajských ústavech. „Pokud mám informace, tak k tomu ředitelé aktivně přistupují a snaží se zdravotníky očkovat,“ řekl.

Očkování zatím není v režimu sankcí, to znamená, že není možné postihovat toho, kdo ho odmítne. Pokud by se však situace vyvíjela nepříznivě, muselo by ministerstvo přistoupit i k sankcím.

Vakcín je v Česku zatím dost, ale ministerstvo už jedná o dodávkách dalších pro případ, že bude potřeba plošnější očkování.