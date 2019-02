Věhlas českých lékařů stoupá. Cizinci přijíždí do Česka za onkology i plastickými chirurgy

V Česku umí operovat dětský nádor oka

Cizinci mířili za českými doktory nejčastěji na onkologii, chirurgii nebo ortopedii. Některé z nich ošetřoval například oční lékař Pavel Pochop z Fakultní nemocnice v Motole. „V Evropě je jenom asi dvacet center, které se zabývají léčbou dětského onkologického onemocnění, tedy retinoblastomu,“ říká Pochop, který pracuje v jediném českém centru, které retinoblastomy operuje.

Léčba je natolik unikátní a ve světě uznávaná, že ji v Motole vyhledávají i pacienti třeba ze Slovenska nebo zemí bývalé Jugoslávie.

Protonové centrum v Praze proslavil malý Ashya King

Zájem je i o protonové centrum ve Fakultní nemocnici Bulovka. Před pěti lety se zde odehrálo drama, když sem rodiče z Anglie přivezli malého Ashyu Kinga. Ten doma podstoupil kvůli nádoru operaci mozku, podle tamních lékařů se ale nedalo nic dalšího dělat. Rodiče se proto rozhodli pro léčbu v Praze, která zabrala.

Kvůli léčbě v zahraničí museli rodiče Ashyu unést do Španělska a poté do Česka. V Británii na ně za to byl vydán zatykač. Léčbu pětiletého chlapce nakonec zpětně proplatila britská zdravotní pojišťovna.