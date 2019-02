Pražská anabáze se vyplatila: Malý Ashya King porazil rakovinu

Případ vyvolal loni v létě velkou mediální pozornost. Britští lékaři zjistili, že Ashya trpí nádorovým onemocněním mozku a několikrát ho operovali, poté ale údajně jeho rodičům sdělili, že pro něj již více udělat nemohou. Kingovi se ale nehodlali vzdát a odvezli chlapce bez vědomí lékařů do Španělska, kde prý chtěli prodat rekreační nemovitost, aby měli na léčení. V Británii na ně byl ale vydán zatykač kvůli zanedbání péče a několik dní strávili ve vazbě.

Brett King tehdy své počínání vysvětlil ve videonahrávce, kterou umístil na internetu. Uvedl v ní mimo jiné, že britský státní zdravotní systém prý synovi nebyl schopen zajistit léčbu, kterou požadovali. Manželé proto doufali, že se jim podaří dostat dítě k takovému léčení do České republiky. To se jim nakonec podařilo a chlapec loni v září a říjnu absolvoval v pražském protonovém centru 30 ozařování.

Na posledních snímcích Ashyova mozku nebyly „žádné stopy“ po nádoru, řekl nyní Brett King. „Jsou to neuvěřitelně skvělé zprávy, jsme absolutně nadšení. Ospravedlňuje to všechno, čím jsme si prošli,“ dodal s tím, že kdyby bývali ponechali synovu léčbu na britském zdravotnictví, zřejmě by nepřežil. „Nemohli jsme spát, dokud jsme tuhle zprávu nedostali. Nyní jsme plni naděje do budoucna. Skáčeme radostí. Je to zázrak, s nímž jsme skoro nepočítali,“ dodal Brett King s tím, že kdyby bylo třeba, zachovali by se znovu stejně.