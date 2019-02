Udavač je v Česku nadávka. O nepravostech se však nesmí mlčet, zaznělo v OVM

Baxa dodává, že kromě zákona je třeba i trpělivě pracovat na změně společenské atmosféry a pěstovat vědomí, že některé věci jsou nesprávné a nemá se o nich mlčet. „Pořád jsme ještě v setrvačnosti z minulé doby, kdy to slovo ‚ohlásit něco‘ má pejorativní význam. To udavačství, fízlování a tak podobně,“ vysvětluje.

Ministerstvo spravedlnosti připravuje zákon o ochraně oznamovatelů korupce. Má především zvýšit jejich ochranu v oblasti pracovního práva, a to i v případě státních zaměstnanců. „Návrh předpokládá, že každý zaměstnavatel s nejméně padesáti zaměstnanci si bude muset zavést nějaký interní oznamovací systém,“ upřesňuje s tím, že něco podobného většinou už funguje, a jde tedy jen o to, takový systém rozvinout.

Jejím cílem je zákonně kodifikovat jasná pravidla pro vstup do soudcovské funkce i přeřazení na jiný soudcovský post. Pravidla by měla být jasná, stejná pro všechny a přísnější než dnes. „Konečně,“ reaguje na to Baxa. Výběr soudců je podle něj klíčová záležitost, protože ti pak působí dlouhá léta a jejich odvolání je poměrně náročné.

Do poloviny letošního roku by ministerstvo spravedlnosti chtělo předložit také novelu zákona o státním zastupitelství. Má hlavně posílit roli státních zástupců a jejich nezávislost na politicích dle doporučení skupiny států Rady Evropy proti korupci nazvané GRECO.

Kněžínek s mnohým souhlasí a při výběru předsedů soudů chce zohledňovat hlavně manažerské schopnosti. Chce také upravit kárné řízení, které by mělo být nově dvouinstanční, jak doporučuje GRECO.

Navrhuje i umožnit vstup do soudní soustavy lidem zvenku. Baxa není proti tomu, aby se soudci stávali lidé ze státní správy, akademického prostředí nebo advokacie. „Za stejných a transparentních kritérií,“ upozorňuje však.

Trestní řád

Ministerstvo připravuje také nový trestní řád. „Předpokládám, že ještě do konce letošního roku bude představen finální text určený k první odborné diskusi,“ říká. Nepovažuje však za reálné, aby návrh šel do sněmovny ještě před řádnými sněmovními volbami. Hodlá ho však předat svému nástupci tak, aby mohl putovat co nejdřív do sněmovny nové.