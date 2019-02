Je boj proti korupci vyprázdněný pojem? ODS je proti státní moci, ANO chce ochranu oznamovatelů

„Je to jedna z věcí, o které si myslíme, že by bylo dobře, aby se podařila prosadit. Dosud se to nepodařilo, protože na to nebyla patřičná vůle. Když jsme stranou, která má určitý omezený počet poslanců, nemůžeme prostě některé věci prosadit,“ ohlédl se za vládním působením lidovců a tím, že se jim nepodařilo prosadit ochranu oznamovatelů korupce kandidát na Ústecku Michal Pehr.