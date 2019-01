Tajné služby by mohly mít systém hledání lidí dle obličejů. Sněmovna podpořila i zákon omezující politické trafiky

Návrh nominačního zákona by ministrům umožnil odmítnout kandidáty do orgánů státních firem doporučené vládním výborem. Uchazeči by sice až na výjimky procházeli ministerským výběrovým řízením a hodnocením před vládním výborem, jeho postavení by ale bylo pouze poradní. Ministerstvo by mohlo navrhnout ke jmenování člověka, který sice prošel nominačním postupem, ale se záporným stanoviskem výboru. Jiný postoj by ministerstvo muselo veřejně zdůvodnit.

Pirát Tomáš Martínek ale namítá, že navrhovaná podoba nominačního zákona nemusí splnit očekávání. Piráti budou podle něho v souladu s jejich verzí zákona chtít, aby rozhodnutí nominančního výboru byla závazná. Naopak opoziční ODS trvá na tom, že za výběr lidí do orgánů státních firem nese odpovědnost ministr. Podle Zbyňka Stanjury (ODS) je přitom lhostejné, zda je jmenují přímo, nebo vyberou ve výběrovém řízení. Nominanti podle něho musejí v podnicích plnit vůli vlastníka.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) vládní podobu předlohy hájil. Politickou odpovědnost ministrů podle něho návrh nezmenšuje právě v souvislosti s možností nerespektovat doporučení výboru. „Je o posílení transparentnosti, zvýšení legitimity,“ uvedl.

Veřejnou kontrolu nominací by podle předlohy mělo posílit mimo jiné zveřejňování zápisů z pohovorů s kandidáty, které by vedl vládní výbor.

Tajné služby by mohly mít nástroj k odhalování lidí s vazbou na terorismus

Do výborů také zamíří po prvním čtení novela o zpravodajských službách. Návrh má umožnit získávání a zpracování digitálních fotografií a identifikátorů fyzických osob v některých informačních systémech. Budou si takto moci vytvořit vlastní systém hledání lidí podle obličejů. Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) to poslouží k odhalování lidí propojených s terorismem.

Novela má dát tajným službám také možnost lépe zabezpečit skryté identity prostřednictvím záznamů v informačních systémech a zajišťuje větší součinnost orgánů státní správy při poskytování informací. Chráněné údaje od bank by podle novely zpravodajci mohli získat bez vědomí banky. Informace získají tak, že o ně požádají prostřednictvím subjektu, který má sám oprávnění, tedy České národní banky.