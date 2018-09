Tisíce rukojmích, stovky policistů. V Praze proběhlo dosud největší protiteroristické cvičení

Záchranáři se museli fingovaně postarat o asi šest desítek lidí, z toho zhruba patnáct bylo „zraněno“ těžce. Mluvčí záchranné služby Jana Poštová řekla, že zhruba šesti lidem se v průběhu cvičení udělalo skutečně špatně, o ty se záchranáři postarali.

Vrtulník si policie půjčila od armády

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který akci sledoval, jsou podobná cvičení na místě. „V Evropě riziko útoku na měkké cíle, jako je například muzikálové představení, existuje. Vláda se snaží na tyto hrozby reagovat, máme koncepci ochrany měkkých cílů, nicméně kromě koncepční práce je potřeba vyzkoušet nasazení jednotek v praxi,“ řekl Hamáček.

Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že s Hamáčkem diskutovali o nákupu modernějšího vrtulníku pro policii. „Jsme jedna z nejbezpečnějších zemí na světě, ale je důležité abysme byli připraveni a plánovali do budoucnosti posílení,“ řekl Babiš. „Poradíme se o tom nejlepším technickém řešení a potom by to projednala vláda a můžeme stroje dokoupit,“ dodal Hamáček.

Podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého měl totiž Útvar rychlého nasazení vrtulníky zapůjčené od armády. Ta do úterního cvičení zapojena nebyla, v reálu by se ale na zásahu podílela.

Příprava cvičení trvala podle Tuhého půlrok. Výsledkem cvičení budou podle něj mimo jiné návrhy pro policii i integrovaný záchranný systém, co je potřeba modernizovat. Do roku 2022 pak chce mít policejní prezident i na osmi místech Česka plně vybavené týmy, které budou schopné zasahovat kdykoli a kdekoli.

Zástupci záchranné služby na Twitteru uvedli, že se cvičení účastnilo asi čtyřicet zdravotníků. Spolu s hasiči, kterých se také zapojilo několik desítek, zároveň upozornili na to, aby veřejnost ohledně nácviku nevolala na tísňové linky. Kongresové centrum a jeho nejbližší okolí bylo zpřístupněno po jedné hodině odpoledne.