Na D1 u Humpolce se opravuje středový pás. Omezení má skončit v únoru

„Pokud hovoříme o pracích, které nyní začaly na středním dělicím pásu, je to náklad 62 milionů korun a samozřejmě ho budeme uplatňovat u původního konsorcia, protože to měli udělat oni,“ podotkl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Konsorcium mělo být s pracemi hotové na začátku loňského podzimu.

ŘSD následně ukončilo spolupráci s původním dodavatelem – konsorciem, které tvořily česká firma Geosan Group, italská Toto Costruzioni Generali a kazašská SP Sine Midas Stroy. Jinými společnostmi nechalo posunout nebo odstranit dočasná svodidla, aby byla dálnice přes zimu lépe průjezdná, a nyní do jejího středového pásu vyslalo firmu Eurovia.

Už 10. ledna začaly práce na odstraňování dutin pod některými místy středového pásu a na jejich vyplnění bylo nutné použít asi osm set tun cementu.

„Všechno míří k tomu, abychom doplnili středová svodidla přesně podle normy a abychom to po polovině února mohli dát do plného provozu bez jakéhokoli omezení, to znamená bez omezení šířky, zátěže i rychlosti,“ řekl Rýdl. Datum zprovoznění bude podle něj záviset na počasí a faktickém stavu dálnice.

Než bude plný provoz obnoven, bude ještě ŘSD opravovat na některých místech stávající betonový povrch, což si vyžádá dopravní omezení na jeden pruh. Podle Rýdla bude omezení naplánované na víkendy případně na noc, kdy je provoz menší.