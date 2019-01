Kvůli invazi se pokusil upálit. „Věděl jsem, že musím něco udělat,“ říká Elijahu Rips

Vývoj takzvaného pražského jara sledovali mnozí lidé v Sovětském svazu s optimismem, a nejinak tomu bylo v Lotyšsku, které bylo tehdy jeho součástí. I student Rips ho na počátku viděl pozitivně, pak si ale rychle uvědomil, že sovětské vedení nedovolí, aby československý experiment pokračoval. Informace měl navíc takřka z první ruky.

„V létě 1968 jsem byl povolán (skrze vojenskou katedru na vysoké škole, pozn. red.) k jednotce v Kaliningradu. Setkal jsem se tam s důstojníky, kteří se nemohli dočkat invaze do Československa,“ popsal Rips, který sloužil u techniků.

Když se vojáci skutečně vydali do střední Evropy, vedení poslalo studenty do Rigy. Podle Ripse kvůli tomu, že jim velitelé nedůvěřovali. Prý se obávali, že by uprostřed invaze dezertovali.

S rodiči se nerozloučil

Jakmile se dozvěděl, že vojska překročila hranice Československa, přepadl ho „velký smutek“. Pamatuje si, že v Rize četl sovětské noviny plné článků, jež popisovaly, proč muselo dojít k invazi. „Seděli jsme a četli a četli donekonečna všechny deníky a nesnášeli jsme je,“ uvedl Rips. Město se ponořilo do hřbitovní atmosféry a lidé se přestali usmívat.

V lednu 1969 se mladý student matematiky dozvěděl o Janu Palachovi, a to z vysílání západního rozhlasu. Rips postupně upadal do větší a větší letargie. Jak uvedl v Hyde Parku, věděl, že musí něco udělat. Rozhodl se, že se upálí.