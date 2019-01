Rath vypovídá, potrvá to dlouho. V úvodu kritizoval žalobce i soudy

Že trvalo sedm let, než se údajnou korupcí při zakázkách na přestavby nemocnic začal zabývat soud, souvisí s tím, že již předloni vrátil soudce Ivo Zelinka kauzu policii k došetření. Rath nyní kritizoval předsedkyni senátu Ivu Říhovou za to, že neudělala totéž. Zelinka případ vrátil, protože považoval za nelegální odposlechy, o něž se obžaloba opírá. Exhejtman ujistil, že se Zelinkou – který případ již nerohoduje, protože odešel do důchodu – souhlasí.

Odposlechy považuje za nelegální i přesto, že mezitím rozhodl Nejvyšší soud o opaku. Toho Rath ve své výpovědi využil, aby kritizoval i tuto instituci. „Podlehl nátlaku ministerstva spravedlnosti, prezidenta a státního zastupitelství,“ řekl Rath o Nejvyšším soudu.