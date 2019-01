Boží Dar je kvůli sněhu odříznutý od světa, problémy jsou i na hranici s Rakouskem

Hasiči v kraji vyjeli během noci a středečního rána odstraňovat popadané stromy či větve zapletené v elektrickém vedení už více než třicetkrát. „V jednom kole jsou hlavně hasiči na Semilsku. Ti jezdí ke stále se opakujícím situacím, kdy stromy buď ohrožují nad vozovkou řidiče, nebo už přímo přes cestu spadly. Nejčastějším úsekem těchto události jsou komunikace v okolí Jilemnice, Tanvaldu a Jablonce nad Nisou. Problémy jsou také kolem Liberce, Chrastavy a Raspenavy,“ řekla mluvčí hasičů Pavlína Bílková.

Uzavřená zůstává pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta úsekem projedou. Řidičům kamionů silničáři doporučují využít k cestě do Polska alternativní trasu po silnici I/35 přes Hrádek nad Nisou. Uzavřená je pro vozy nad šest tun také silnice třetí třídy z Mníšku na Liberecku přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy.

Spadlé stromy ráno zablokovaly také silnici v Jablonci nad Jizerou nebo Harrachově. U Jablonce nad Nisou narazilo do spadlého stromu auto, nikomu se ale nic nestalo. Provoz na silnicích komplikují i četné nehody. I na hlavních tazích jsou zbytky rozbředlého sněhu, které kloužou. V horách jsou navíc vozovky zúžené sněhovými mantinely.

Kvůli sněhu je od středy v Jablonci nad Nisou parkování na některých místech zdarma. Magistrát nechal vypnout parkovací automaty na Horním náměstí a na parkovišti v Tržní ulici za autobusovým nádražím. Vedení města se tak snaží uvolnit ulice zablokované zaparkovanými auty, aby je mohlo nechat uklidit. Tento režim bude platit do odvolání, řekla mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji jsou silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem k hranici s Německem leží rozbředlý sníh a fouká silný vítr. Obdobná situace panuje na Děčínsku, kde mají problémy řidiči při cestě směrem na Nový Bor. V Krušných horách leží na komunikacích sníh, jinde převážně prší.

Policie ráno řešila několik nehod, všechny se zatím obešly bez zranění. U obce Háj u Duchcova havaroval autobus, vyšetřování nehody může dočasně omezit provoz.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji jsou největší problémy v Krušných horách. Kvůli neustávajícímu sněžení a silnému větru jsou do odvolání uzavřeny všechny silnice do Božího Daru, včetně silnice I/25 z Jáchymova na Boží Dar a hraničního přechodu do Německa.

„Město Boží Dar urgentně žádá všechny motoristy, aby toto vzali na vědomí a svou cestu odložili. Podle předpovědi ČHMÚ může tento stav trvat až do dnešní půlnoci,“ uvedl starosta Božího Daru Jan Horník.

Extrémně špatné podmínky jsou v celých Krušných horách. Silnice v horách jsou zapadané sněhem a jejich údržba je velice obtížná, hrozí sněhové závěje. Sněhové jazyky se mohou podle meteorologů tvořit od 600 metrů nad mořem. Sněžení se ve středu rozšířilo i do nižších poloh, kvůli srážkám je na silnicích špatná viditelnost.

Jihočeský kraj

V Jihočeském kraji je omezený provoz na česko-rakouském hraničním přechodu v Dolním Dvořišti. Na rakouské straně odstraňují spadlý strom a vyprošťují kamion. Přes přechod se jezdí kyvadlově.

„Problém je na rakouské straně, tam je to nesjízdné, první stoupák z Wullowitz dál do vnitrozemí Rakouska. Na našem okrese je to plně sjízdné. Kolony se tvoří na našem okrese tak do 200 metrů,“ řekl zástupce vedoucího dopravního inspektorátu Český Krumlov Milan Richter.

Ráno sněžilo hlavně na Jindřichohradecku, Prachaticku a Táborsku. „Na Prachaticku sněžilo celou noc. Jezdí nám všechna technika. Silnice jsou rozsolené, v nižších polohách většinou mokré, v těch vyšších je ujetá vrstva sněhu krytá posypem nebo jsou tam zbytky sněhu,“ řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Hausel. Naopak nejklidnější situace je na Českobudějovicku

Kraj Vysočina

Na Vysočině jsou kvůli vyprošťování uvázlých kamionů neprůjezdné silnice I/34 u Jitkova na Havlíčkobrodsku a I/19 mezi Divišovem a Olešnou na Žďársku. Dopravu i jinde na Vysočině komplikuje sněžení a ledovka. Na kluzkou vozovku upozorňují i řidiči na dálnici D1. Pozor si na ni řidiči musí dát také v asi sedmikilometrovém úseku silnice I/38 u Stonařova na Jihlavsku.

Hlavní tahy v kraji jsou většinou s vrstvou rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Na vedlejších silnicích leží sníh krytý posypem. Sněhové jazyky zhoršují sjízdnost silnic zejména v okolí Nového Města na Moravě.

Kvůli sněžení a větru se na některých místech kraje od noci tvoří sněhové jazyky. Hasiči odstraňovali popadané stromy ze silnic asi na třiceti místech. Strom zasahující na koleje zastavil před 5:30 dopravu na hlavní železniční trati na Brno mezi Žďárem nad Sázavou a Ostrovem nad Oslavou. Kolem 8:30 se podařilo obnovit provoz na jedné ze dvou kolejí. Popadané stromy byly také na trati mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě. Náhradní autobusovou dopravu se ani v jednom případě nepodařilo zajistit.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji jsou silnice po chemickém ošetření, zatím ale nesněží. Na Vyškovsku mezi Drnovicemi a Podomím je pro vozidla nad 12 tun uzavřená silnice II/379. Na Hodonínsku jsou zbytky rozbředlého sněhu, v Bílých Karpatech se nachází ujetá vrstva sněhu.

Sněhové přeháňky se objevily v noci na Znojemsku, komunikace jsou posypané. Pozor musí řidiči dávat na všech silnicích včetně dálnice D1 od Vysočiny k Brnu. Ostatní úseky D1 a další dálnice jsou sjízdné bez omezení.

Moravskoslezský kraj

V Moravskoslezském kraji jsou silnice většinou mokré po chemickém ošetření, hlavně na silnicích nižších tříd a ve vyšších polohách na nich ale jsou zbytky sněhu nebo ujetá sněhová vrstva. Na Opavsku může být v některých místech ledovka a tvoří se tam i sněhové jazyky. Viditelnost snižují sněhové nebo dešťové přeháňky, v Ostravě dopravu komplikuje i několik nehod, například v Místecké a Opavské ulici.

Pro kamiony je stále uzavřena silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí – Příbor na Novojičínsku, kde se pracuje na přestavbě silnice na dálnici.