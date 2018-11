ČSSD sice pro vládu ruku nezvedla, už má ale seznam priorit, které chce prosadit

„Já chápu pozici pana předsedy Hamáčka, ta je velice těžká. On samozřejmě bojuje v rámci sociální demokracie s těmi strukturami, které de facto prohrály volby, ale které tam mají stále vliv. Přitom by mu měli být vděční, že vlastně sociální demokracii zachránil,“ tvrdí Andrej Babiš.

Sociální demokraté chtějí prosadit růst životního a existenčního minima o 11 procent a potvrdit proplácení prvních tří dnů nemoci. Zatímco ve druhém případě mohou počítat s podporou hnutí ANO i při přehlasování případného senátního veta, u růstu životního a existenčního minima má zatím ministryně financí jiné představy.

„Vláda jde cestou nikoli zvedání tohoto životního a existenčního minima, ale naopak cestou zvedání minimální mzdy. Protože to je motivační k tomu, aby je to motivovalo pracovat,“ vysvětluje Alena Schillerová (za ANO).

Vláda bude schvalovat nového policejního prezidenta

Koalice bude v příštích týdnech rozhodovat i o novém policejním prezidentovi. Toho sice jmenuje ministr vnitra, souhlas s jeho návrhem ale musí dát celá vláda. Jan Hamáček v pátek sliboval, že výběr bude transparentní. Opozice totiž naznačuje, že byli čelní policejní funkcionáři kvůli Babišově kauze „odejiti“: „Poprvé jsme o té kauze jednali v srpnu minulého roku. Co se od té doby změnilo? Je pryč šéf pražské policie, je pryč policejní prezident, je pryč šéf GIBSu,“ kritizuje šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Ministr vnitra Hamáček ale odmítá jakékoliv zásahy do běžícího výběrového řízení. „To nejhorší je naznačovat, že celé výběrové řízení je nějaké cinknuté, to prostě není fér.“ Premiér Babiš pak zdůrazňuje, že do výběrového řízení vůbec mluvit nemůže.