Žádný nátlak, odcházím sám, komentuje Tuhý svůj přechod na Slovensko

Hodnost: generálporučík

Datum a místo narození: 8. ledna 1972, Město Albrechtice

Vzdělání: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Dosavadní funkce: policejní prezident (od dubna 2014)

Kariéra: kariéru u policie zahájil v roce 1991 na obvodním oddělení ve Městě Albrechticích, které později také vedl; zástupce ředitele Okresního ředitelství PČR Jeseník (2002-07), ředitel Okresního ředitelství PČR Bruntál (2007-08), náměstek ředitele Správy Severomoravského kraje PČR (2008), náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje (2009), ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje (2010-13), náměstek policejního prezidenta pro vnější službu (duben 2013-únor 2014), první náměstek policejního

prezidenta, dočasně pověřený vedením policie (obojí od 1. března do 12. dubna 2014)

Rodina: Je rozvedený, má tři děti

Ostatní:

- Tuhý od března do dubna 2014 zastával funkci prvního náměstka policejního prezidenta poté, co z funkce policejního prezidenta odešel Petr Lessy, byl rovněž pověřený vedením policie. Novým policejním prezidentem se Tuhý stal 12. dubna 2014.

- Mezi své priority zařadil boj s pouliční a drogovou kriminalitou, extremismem nebo násilím na stadionech. Pro účinnější boj s daňovou kriminalitou nechal zřídit speciální jednotku, tzv. Daňovou Kobru, která funguje od června 2014 a bojuje proti daňovým únikům a spolupracuje v něm policie a celní a daňová správa.

- V červnu 2016 Tuhý oznámil, že policie chce vybudovat Národní centrálu proti organizovanému zločinu (NCOZ), pod kterou bude spadat Útvar proti organizovanému zločinu (ÚOOZ) a Útvar odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK). Reformu policie podepsal 15. června 2016 tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). O několik dní později řekl vedoucí ostravské expozitury ÚOOZ Jiří Komárek v České televizi, že Tuhý je podezřelý z „brutálního“ úniku informací při objasňování hospodářské trestné činnosti. Podle Komárka se policie nereorganizuje kvůli zkvalitnění práce, ale aby byl odstaven ředitel ÚOOZ Robert Šlachta. Tuhý tvrzení odmítl. Komárek později podal trestní oznámení na Tuhého a Chovance pro podezření ze sabotáže. Tuhý vzápětí podal na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) trestní oznámení na Komárka, kterého vinil z pomluvy.

- NCOZ začala fungovat od srpna 2016, má přes osm stovek policistů a vedle Prahy působí také na dislokovaných pracovištích v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Ostravě. Reforma policie vyvolala roztržku na politické scéně a stala se terčem kritiky státních zástupců. Sněmovna zřídila vyšetřovací komisi k reorganizaci policejních útvarů. Podle závěrečné zprávy komise z února 2017 se neprokázalo, že cílem reorganizace bylo odstranit Šlachtu, omezení činnosti policejních útvarů či zabránění vyšetřování některých kauz.

- V září 2017 bylo oznámeno, že se náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Pavel Komár nedopustil kárného provinění, když informoval média o předvolání strůjců policejní reorganizace, tedy Tuhého a jeho tehdejšího náměstka Zdeňka Laubeho. Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) sice Komárův postup zkritizoval, ovšem žalobu, kterou podal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, zamítl.

- Letos v červnu schválila odchod Tuhého z funkce policejního prezidenta na post velvyslance v Bratislavě vláda v demisi premiéra Andreje Babiše. Tuhý v médiích uvedl, že neplánuje odejít z místa policejního prezidenta předčasně. Mandát mu měl vypršet v dubnu příštího roku.

- Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes připomněl, že vláda Tuhého navrhla do hodnosti generálporučíka. „I jako poděkování za to, jakou službu odvedl této zemi. To, že jsme šestá nebo sedmá nejbezpečnější země na světě, tak to je i odraz práce policie a jejího prezidenta,“ řekl.

- Tuhý je držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň Tajné.

- Mluví anglicky, rusky a polsky.

(zdroj: ČTK)