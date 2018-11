„Žádní funkcionáři, ale experti,“ představila budoucí pražská koalice své radní

Ne stranická trička, ale odbornost. To je zásada, kterou ve středu prezentovali kandidáti do nově vznikající rady hlavního města. „Chceme, aby se Praha rozvíjela, chceme stavět, zároveň u toho sázet stromy a vyřešit dlouhodobé infrastrukturní problémy s dopravním stavbami. Myslím, že máme ty nejlepší předpoklady pro to, abychom je vyřešili, máme tým odborníků, do rady byli nominováni lidé, kteří jsou jednoznační profesionálové ve svých gescích,“ uvedl kandidát na primátora Prahy Zdeněk Hřib (Piráti).

Podle lídra pražské kandidátky za Prahu sobě Jana Čižinského chce koalice ještě ve středu projednat vznikající programové prohlášení i s opozicí. „To v pražské politice nemá obdobu,“ upozornil Čižinský.

Kandidát na náměstka pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě) vyslovil odhodlání koalice řešit potíže v infrastruktuře metropole. „Uvědomujeme si desítky let zanedbanou infrastrukturu, a to nejsou jen mosty, ale i ulice, silnice, chodníky, a to manko v dopravní infrastruktuře je kolem dvaceti až třiceti miliard korun. Chceme se postarat o to, aby bylo spolehnutí na naše mosty, aby nepadaly, a za ty čtyři roky jsme měli alespoň jeden nový most, a to Dvorecký, a další jeden most, Rohanský z Holešovic do Karlína, byl připravený,“ uvedl.

Prioritou je podle něj i stavba Městského i Pražského okruhu a zahájení stavby metra linky D či budování nových tramvajových tratí. „Hlavní prioritou pro oblast financí a rozpočtu bude zajištění dostatečných finančních prostředků pro investice zejména do infrastruktury,“ potvrdil kandidát na náměstka za oblast financí Pavel Vyhnánek (Praha sobě).