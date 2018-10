Pospíšil chce hlavně koalici, na postu pražského primátora netrvá

O personálních otázkách mají strany jednat večer. „Nechci, abychom se dnes rozešli s tím, že tady máme stále několik kandidátů na primátora. Předpokládám, že dnes bude jasno,“ řekl. Pokud by byl primátorem lídr Pirátů Zdeněk Hřib, měla by jeho strana v 11členné radě obsadit celkem tři místa. Koaliční partneři by obsadili po čtyřech, přičemž Spojené síly by dvě přidělily TOP 09 a dvě STAN. Spojené síly mají podle Pospíšila několik požadavků na složení rady, o kterých budou vyjednávat. Konkrétní nechtěl být. Při obsazování postů v radě ale budou prý trvat na odbornosti jednotlivých radních.