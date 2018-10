Pražská koalice hledá programové kontury. Experti se sejdou nad osmi tématy, začínají dopravou

Kromě expertních týmů se před jednáním o dopravě uskuteční také koordinační schůzka zástupců stran. Na ní by měli dohodnout organizaci vzájemných vyjednávání.

Piráti, PS a Spojené síly se na společných rozhovorech domluvili v pondělí. Piráti již předtím deklarovali, že jejich preferovanou podobou koalice je právě spolupráce s těmito dvěma stranami, a zároveň jim předložili nabídku, podle které by v jedenáctičlenné radě dostaly po čtyřech místech včetně náměstků, Piráti by obsadili dvě místa a post primátora. Praha sobě již před volbami vyloučila spolupráci s ODS a ANO, s kterým nechtějí do koalice ani Spojené síly.