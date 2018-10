Hra o Prahu pokračuje: Piráti nabízejí vyšší počet radních, Čižinský na postu primátora netrvá

Piráti přišli v Praze s novou nabídkou pro případné koaliční partnery: TOP 09 + STAN i uskupení Praha sobě by dostaly po čtyřech místech v pražské radě včetně náměstků. Piráti by pak obsadili jen dvě místa v radě, měli by ale post primátora. V pondělí to oznámil lídr pražských Pirátů Zdeněk Hřib. Lídr Prahy Sobě Jan Čižinský reagoval, že je hnutí ochotné netrvat na postu primátora v zájmu vzniku koalice.