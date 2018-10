Když je učitelský stupínek teprve ten startovací. Čižinský vystoupal od katedry až na magistrát

Hněv v paláci Charitas

Aktivita mladého lidovce, podle týdeníku Respekt pragmaticky motivovaná nízkou popularitou značky KDU mezi Pražany, ale vzbudila nelibost ve stranické centrále. „Je to individualista, který to hraje na sebe,“ citoval zmíněný list šéfa pražských lidovců Jana Wolfa. „Jeho osobní ambice KDU-ČSL poškozují, ale je to jeho volba. Myslel jsem, že by byl vhodný kandidát do vedení strany, ovšem to je teď pryč,“ dal se v rozhovoru pro iDnes.cz ještě před volbami slyšet i předseda strany Pavel Bělobrádek.