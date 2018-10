Lídr Pirátů Hřib trvá na postu pražského primátora. Na osobních ambicích to neskončí, slibuje Čižinský

Oficiálně platí, že všichni tři lídři možných koaličních stran v Praze jsou stále kandidáty na primátora. Šéf kandidátky Pirátů má ale jasno. „Zaznamenal jsem, že všechny strany vznesly určitý nárok na post primátora. Myslím, že by se měla ctít tradice a post by měl připadnout té nejsilnější straně z koalice. Kdybychom my jednali o koalici a nebyli nejsilnější, neusilovali bychom o to,“ prohlásil Hřib.

Europoslanci a lídrovi kandidátky koalice TOP 09 a STAN Jiřímu Pospíšilovi ale vadí, že Hřib nemá větší zkušenosti s politikou. „Bylo by lepší, aby byl primátorem někdo zkušenější. To není nic proti Zdeňku Hřibovi a ani to není nepřekonatelná překážka. Jen chci říct, že na to upozorňujeme dopředu,“ prohlásil.

Jan Čižinský z Prahy sobě zopakoval, že nedovolí, aby osobní ambice zhatily jednání o pražské trojkoalici. Narážel tím jak na možnost, že by usiloval o primátorský řetěz, tak na to, zda se vzdá poslaneckého mandátu a pozice na radnici Prahy 7. To po něm požadují Piráti, kteří trvají na nekumulaci politických funkcí. „To nebude ta věc, na které jednání ztroskotá,“ zdůraznil.

Na sporné body narazí strany do týdne

Experti Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu nyní jednají o případné koaliční shodě. „Přistupujeme k tomu velmi vážně. Chceme vypracovat podrobný manuál, co a jak budeme v Praze dělat a kdy to bude. Praha má mnoho problémů, strany se leckdy shodují na tom, které to jsou, ale už se neshodují na tom, co dělat. My nechceme opakovat chyby minulé koalice a vyjasňovat si to průběžně. My si to vyjasníme teď,“ řekl Pospíšil.

Podle Hřiba budou jednání pokračovat v příštích dnech. „Předpokládám, že do týdne budeme mít na stole už jen sporné body, které následně vyřešíme,“ plánuje lídr Pirátů.

Vítězná ODS v koalici nebude, ale její lídr se baví

Možná trojkoalice by obešla vítěze voleb – občanské demokraty. Podle jejich lídra Bohuslava Svobody bude o ODS na pražském magistrátu slyšet i tak. „Vítěz voleb bude jistě Prahu oslovovat a naše voliče bude potřeba respektovat, i když nebudeme v radě,“ zdůraznil Svoboda.

Jednání Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu označil za „žertovnou hru o primátora“, kterou se „baví“.

I přesto, že ODS pozvánku do koalice nedostala, je podle Svobody zřejmé, že se občanským demokratům daří. „Vztah k ODS je úplně jiný než v roce 2010 a 2014. Zažil jsem plivání, otázky, proč jsem v takovém spolku, a teď se mě lidé ptají, jak bych to v Praze udělal lépe,“ dodal.