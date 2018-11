Stovky lidí se rozloučily s kynologem, který zahynul na misi v Afghánistánu

Tomáš Procházka v Afghánistánu působil jako kynolog Centra vojenské kynologie Chotyně u jednotky, kterou tvoří především příslušníci speciálních sil. Zemřel na základně Šindánd v provincii Herát, když afghánský voják zahájil střelbu na projíždějící české vozidlo.

Procházka, který by se v prosinci dožil 42 let, byl in memoriam povýšen do hodnosti štábního praporčíka. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) mu rovněž udělil Kříž obrany státu. Toto vyznamenání dostávají vojáci například za hrdinství v boji nebo za to, že se s nasazením svého života zasloužili o obranu Česka.